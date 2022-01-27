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Общество27 января 2022 14:05

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии Прикамья

В их числе опиловщик, слесарь и тракторист
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом Управлении Роспотребнадзора назвали самые опасные для здоровья профессии в Прикамье. Всего в 2021 году зарегистрировано 48 случаев профессионального заболевания у жителей региона.

Доля хронических профессиональных заболеваний - 79%. Основными заболеваниями стали вибрационная болезнь. И заболевания опорно-двигательного аппарата и тугоухость. Больше всего заболеваний в Перми (16) и в Березниках (9).

А самыми опасными для здоровья мужскими профессиями оказались опиловщик фасонных отливок, слесарь механосборочных работ, врач, проходчик и тракторист.

У женщин профессиональной заболеваемости чаще всего подвержены врачи и медсестры.

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