«Ласточка» из Перми в Чусовой за неделю перевезла 4 тысячи пассажиров

Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

«Ласточка» из Перми в Чусовой за первую неделю курсирования перевезла 4 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Напомним, по новому направлению скоростной электропоезд «Ласточка» начал курсировать с 20 января наступившего года. Время в пути от Перми до Чусового на «Ласточке» - 2 часа 23 минуты. А это на час меньше, чем на обычной пригородной электричке.

Теперь «Ласточки» каждый день выполняют по шесть рейсов в день. Стоимость проезда в «Ласточке» по полному тарифу такая же, как и в простых пригородных поездах по этому маршруту – 261 руб.

Всего в Прикамье «Ласточки» работают на пяти направлениях: из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск, Чусовой и по выходным в Губаху («Горнолыжный экспресс»). Также на электропоезде можно уехать в соседний Екатеринбург.