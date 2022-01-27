Жителя Прикамья отправят в колонию за угон автомобиля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Пермского края ближайшие 3,5 года жизни проведет в колонии строгого режима. Подробности истории рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

В августе прошлого года в полицию Губахи обратился местный житель. Он заявил, что в его автомобиле ВАЗ-211540, который он на ночь припарковал во дворе дома, разбито стекло задней правой двери.

Полиция быстро установила личность злоумышленника. Это был ранее судимый и неработающий губахинец. Он признался в содеянном и пояснил, что выпил спиртного. А после попытался открыть водительскую дверь автомобиля, что стоял во дворе одного из домов по проспекту Октябрьский.

Но все попытки открыть дверь «мирным» путем оказались тщетны. Тут он и взял лежащий на земле камень и бросил в окно задней левой пассажирской двери. А после этого проник в салон и завел двигатель.

В итоге на чужом авто взломщик всю ночь катался по улицам города, а утром припарковал его на прежнее место.

Роль в приговоре суда сыграла прошлая судимость 51-летнего гражданина. Теперь ближайшие 3,5 года жизни мужчина проведет в колонии строгого режима.