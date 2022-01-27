За сутки мошенники обманули троих пермяков на 1,4 миллиона рублей

. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

За прошедшие сутки телефонные мошенники обманули троих пермяков почти на полтора миллиона рублей. К бдительности призвали в краевом ГУ МВД России.

Так, одной из жертв мошенников стала пенсионерка. Ей поступила серия звонков, где мужчины или женщины представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. В телефонной трубке говорили о преступнике, который якобы имел доверенность на получение кредита от лица пенсионерки. Поэтому пострадавшая перенесла свои деньги в якобы «безопасные банковские ячейки».

Закончилось все это печально. Пожилая женщина лишилась своих 500 тыс. руб. Еще одна пермячка доверилась мошенникам и перевела им порядка 600 тыс. руб. Жительница Добрянки перевела мошенникам по такой схеме порядка 300 тыс. руб.

По всем эпизодам мошенничества возбуждены уголовные дела. В полиции призывают жителей региона быть осторожнее и не переводить свои деньги незнакомцам.