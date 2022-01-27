У голого пермяка в замочной скважине застрял палец

Спасатели освободили мужчину и передали полицейским. Фото: Юлия Лоза

Пермяки разбавили опасные будни спасателей довольно необычным и весьма курьезным случаем, который произошел утром 26 января на улице Николая Быстрых, 13.

По информации источника "КП", в замке двери офиса у молодого человека застрял палец и освободиться самостоятельно он не может.

Группа отправилась на вызов. Невольный узник находился в неадекватном состоянии, еще более странным было то, что молодой человек был голым. Спасатели освободили его передали гражданина полицейским для выяснения обстоятельств произошедшего.