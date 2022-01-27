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Общество27 января 2022 8:38

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 1714 человек

Среди них 500 детей
Анна Маркова
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Коронавирусом заболели более 1700 человек за сутки.

Коронавирусом заболели более 1700 человек за сутки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае стремительно растет. Инфицированных ежесуточно становится больше сотнями. За минувший день медики диагностировали вирус у 1714 жителей Прикамья, данные приводит Роспотребнадзор.

Общее число заболевших с начала пандемии - 175 111. За сутки в регионе проведено 19 366 ПЦР-исследований.

В ковидных отделениях в тяжелом состоянии находятся 163 пациента. Из них 71 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 7 757 человек, за сутки - 9.

Медики отмечают, что идет рост заболевших среди детей.

- За прошедшие сутки выявлено 503 заболевших от 0 до 18 лет, - сообщили в Минздраве Пермского края -. С 24 января число новых случаев заражения COVID-19 среди детей выросло на 42% (211 до 503).

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