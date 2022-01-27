Автобусы изменили маршруты из-за ДТП в центре Перми

Автобусы идут в объезд перекрестка Пушкина - Компрос. Фото: архив "КП"

В Перми из-за ДТП на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Пушкина восемь автобусов изменили маршруты. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Автобусы №3, 4, 30, 32, 36, 55, 67 и 77 едут в объезд с улицы Пушкина по Комсомольскому проспекту, улице Революции и снова Комсомольскому проспекту.

В обратном направлении с улицы Пушкина по Комсомольскому проспекту (или Газете Звезда), Екатерининской и Попова.

Кстати, накануне пермские власти сообщили о том, что в Перми могут появиться рейсовые автобусы-большегрузы. Как сообщил на заседании Общественной палаты Прикамья руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, их должны добавить на 9 маршрутах - № 1, 14, 15, 32, 36, 45, 53, 60 и 77. По мнению властей, это поможет ликвидировать давку на автобусных маршрутах.