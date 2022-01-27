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Происшествия27 января 2022 7:29

В Перми с четвертого этажа выпала женщина

Случай произошел на улице Свиязева
Анна Маркова
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Женщину госпитализировали после падения с 4-го этажа.

Женщину госпитализировали после падения с 4-го этажа.

Фото: Анна Маркова

В Перми 26 января на улице Свиязева, 16 произошел несчастный случай. Около 19.30 с высоты четвертого этажа выпала 62-летняя женщина. По информации источника «КП», она получила серьезные травмы, очевидцы вызвали ей скорую медицинскую помощь. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Напомним, в понедельник, 24 января, в Мотовилихинском районе Перми произошел трагический случай. С высоты 16-го этажа недостроенного дома по улице Уинской упал 18-летний молодой человек.

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