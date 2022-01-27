Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 5:51

Пермячка симулировала отказ ног, чтобы избежать суда

Судебные приставы вызвали для нее «скорую»
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приставы вызвали "скорую", чтобы доставить должницу в суд.

Приставы вызвали "скорую", чтобы доставить должницу в суд.

Фото: Алексей ФОКИН

В Пермском крае судебные приставы должны были доставить женщину в суд. При виде сотрудников должница заявила, что не сможет поехать на заседании, так как у нее внезапно отказали ноги.

Приставы вызвали «скорую», медики осмотрели женщину и диагностировали, что передвигаться она может. У приставов ушло больше часа, чтобы уговорить мнимую больную встать и проследовать в суд.

- В итоге, за административное правонарушение должнице было назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

0