В Прикамье синоптики обещают холодные ночи и бесснежные дни

Ночью в Прикамье может похолодать до - 24 градусов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае продолжает хозяйничать настоящая зима, январь продолжает баловать нас умеренными морозами и в ближайшие дни ожидаются ночные похолодания, а вот снегопадов станет меньше.

По информации синоптиков, снег возможен сегодня, 27 января, также ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельных районах изморозь. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха днем −9…−14°.

28 января, погода существенно не изменится, разве что прекратятся снегопады. Температура воздуха ночью −20…−15°, днем −13…−8°.

В субботу тоже без снегопадов, ветер неустойчивый слабый, ночью −14…−19°, днем −8…−13°.