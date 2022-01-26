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Происшествия26 января 2022 18:21

В Прикамье лоб в лоб столкнулись грузовики «МАЗ» и «КамАЗ»

Очевидцы опубликовали фото последствий ДТП
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

О серьезном ДТП в Прикамье сообщили на сайте Vikiperm.com. Очевидцы опубликовали в соцсети фото столкнувшихся большегрузов.

- В 15.45 на автодороге Большая Соснова – Частые произошло лобовое столкновение двух грузовиков, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Не справившись с управлением, 35-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял 51-летний шофер. Водитель «МАЗа» госпитализирован с травмами. Выясняются все обстоятельства этого ДТП.

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