В Прикамье лоб в лоб столкнулись грузовики «МАЗ» и «КамАЗ»

Фото: соцсети.

О серьезном ДТП в Прикамье сообщили на сайте Vikiperm.com. Очевидцы опубликовали в соцсети фото столкнувшихся большегрузов.

- В 15.45 на автодороге Большая Соснова – Частые произошло лобовое столкновение двух грузовиков, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - Не справившись с управлением, 35-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ», которым управлял 51-летний шофер. Водитель «МАЗа» госпитализирован с травмами. Выясняются все обстоятельства этого ДТП.