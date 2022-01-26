В Перми могут появиться рейсовые автобусы-большегрузы

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Пермские власти пообещали увеличить количество автобусов на загруженных маршрутах. Как сообщил на заседании Общественной палаты Прикамья руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, их должны добавить на 9 маршрутах - № 1, 14, 15, 32, 36, 45, 53, 60 и 77.

В идеале хотят добиться выполнения стандарта российского Минтранса, чтобы в салонах автобуса было в среднем не более 3 человек на квадратный метр.

Также в Перми в рамках эксперимента на загруженных маршрутах могут появиться автобусы большой вместимости.