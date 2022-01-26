Стали известны результаты Госэкспертизы по проекту нового здания Пермской галереи

Эскиз будущего здания галереи

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту нового здания Пермской художественной галереи, которое планируется построить на Заводе Шпагина, по адресу: улица Советская, 1. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Контракт на строительство заключен с российско-турецкой компанией ООО «ЛимакМаращСтрой». Полностью построить здание и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. После завершения строительства туда переедут все музейные экспонаты.

Пока же начат переезд части музейных фондов. В здание на улице Окулова переедут 2,5 тысячи экспонатов (всего же их в галерее - 54 тысячи). До сих пор эти экспонаты хранились в запасниках и ранее не выставлялись.

- Это сделано с целью создания благоприятных условий работы реставраторов и хранения произведений, требующих соблюдения особых нормативов, которые невозможно обеспечить в здании собора, - отметили в галерее. - Два зала хранения, из которых перевозятся экспонаты, займет Пермская Епархия для организации служб. В эти залы будет отдельный вход со двора.