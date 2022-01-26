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Звезды26 января 2022 13:15

Стали известны результаты Госэкспертизы по проекту нового здания Пермской галереи

Полностью построить музей и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Эскиз будущего здания галереи

Эскиз будущего здания галереи

Государственная экспертиза выдала положительное заключение по проекту нового здания Пермской художественной галереи, которое планируется построить на Заводе Шпагина, по адресу: улица Советская, 1. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Контракт на строительство заключен с российско-турецкой компанией ООО «ЛимакМаращСтрой». Полностью построить здание и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. После завершения строительства туда переедут все музейные экспонаты.

Пока же начат переезд части музейных фондов. В здание на улице Окулова переедут 2,5 тысячи экспонатов (всего же их в галерее - 54 тысячи). До сих пор эти экспонаты хранились в запасниках и ранее не выставлялись.

- Это сделано с целью создания благоприятных условий работы реставраторов и хранения произведений, требующих соблюдения особых нормативов, которые невозможно обеспечить в здании собора, - отметили в галерее. - Два зала хранения, из которых перевозятся экспонаты, займет Пермская Епархия для организации служб. В эти залы будет отдельный вход со двора.

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