В Перми стартует строительство спортивного комплекса «Энергия»

Фото: ЦСП Пермского края

В центре Перми началось строительство спортивного комплекса «Энергия». Об этом сообщает издание Business Class. Напомним, СК появится на месте старого стадиона по улице Советской, 100.

Сейчас подрядчик ведет подготовительные работы по обустройству временного ограждения строительной площадки будущего строения.

Готовый СК «Энергия» должен быть сдан до 25 декабря 2023 года. Стоимость контракта — 1,8 млрд руб. Его площадь составит более 16,9 тыс. кв. метров.

Планируется, что в новом спорткомплексе смогут одновременно заниматься спортом 250 человек. В нем построят бассейн, универсальную площадку с 200-метровой беговой дорожкой, мини-футбольное поле.