Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой Татарстана

Дмитрий Махонин и Рустам Минниханов провели встречу в Казани. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с членами Правительства региона побывал с рабочим визитом в Республике Татарстан. Вместе с главой Рустамом Миннихановым они обсудили вопросы сотрудничества.

- Регион заинтересован в дальнейшем развитии промышленного взаимодействия с Татарстаном, кооперации предприятий, сотрудничестве в научно-образовательной сфере, - сказал Дмитрий Махонин.

На встрече также обсуждались вопросы экологии, науки, образования и ряд других тем.