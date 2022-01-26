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Политика26 января 2022 10:49

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с главой Татарстана

Они обсудили вопросы сотрудничества между регионами
Анна Маркова
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Дмитрий Махонин и Рустам Минниханов провели встречу в Казани. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин и Рустам Минниханов провели встречу в Казани. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с членами Правительства региона побывал с рабочим визитом в Республике Татарстан. Вместе с главой Рустамом Миннихановым они обсудили вопросы сотрудничества.

- Регион заинтересован в дальнейшем развитии промышленного взаимодействия с Татарстаном, кооперации предприятий, сотрудничестве в научно-образовательной сфере, - сказал Дмитрий Махонин.

На встрече также обсуждались вопросы экологии, науки, образования и ряд других тем.

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