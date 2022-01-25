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Происшествия25 января 2022 14:35

Жителя Прикамья осудили за устроенное им ДТП

Виновный избежал заключения в колонии
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

Жителя Пермского края осудили за ДТП, в котором пассажирка пострадавшего авто получила травмы. Подробностями поделились в краевом следственном комитете.

Инцидент случился летом 2021 года. Июльским днем 30-летний житель Добрянки вел автомобиль по дороге и не справился с управлением. А затем вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Лада-Гранта. 39-летняя пассажирка Лады получила тяжелые травмы. Ранее виновник аварии был лишен прав управления автомобилем.

Опасаясь наказания, мужчина создал себе алиби, дал ложные показания и уговорил своих знакомых соврать об обстоятельствах ДТП. Но следователи выяснили истину: теперь сообщников мужчины также привлекут к ответственности.

В итоге суд назначил виновному два года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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