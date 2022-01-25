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В Перми к 300-летию города отреставрируют здание Главпочтамта, что располагается в центре по улице Ленина, 28. Об этом генеральный директор «Почты России» Максим Акимов сообщил на совещании с губернатором края Дмитрием Махониным.

Напомним, здание Главпочтамта построили еще в дореволюционные времена. Его площадь – 3,3 тыс. квадратных метров. Объект имеет историческую ценность. Он входит в границы территории объекта культурного наследия – достопримечательного места «Губернский центр».

Добавим, что в 2022 году «Почта России» планирует отремонтировать свыше 50 почтовых отделений в населенных пунктах Прикамья – как в сельской местности, так и в Перми.