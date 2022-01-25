В Пермском крае ребенок в игровой комнате сломал ключицу

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В Чайковском суд встал на сторону матери, ребенок которой пострадал в игровой комнате «Кидсландия». Мальчик поскользнулся у «сухого» бассейна, упал на пол рядом с ним и получил перелом ключицы.

Результаты проверки показали, что напольное покрытие в игровой соответствует требованиям безопасности. Тогда мать ребенка направила претензию индивидуальному предпринимателю. Оспаривая свою виновность, владелец игровой комнаты сообщил, что причиной травмы стало оставление ребенка без присмотра. Ответ женщину не устроил, и она обратилась в суд.

- Чайковский городской суд Пермского края взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу матери ребенка, действующей в интересах своего сына, компенсацию морального вреда в размере 20000 рублей, - сообщает Пермский краевой суд. - Также компенсация взыскана в пользу истца в размере 10000 рублей за нарушение прав потребителя и расходы на приобретение лекарств - 1659,87 рублей.