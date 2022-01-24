23-летний житель Пермского края получил срок за секс с несовершеннолетней

Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Фото: архив "КП"

В Добрянке вынесли приговор 23-летнему местному жителю, которого суд признал виновным в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- Осужденный, достоверно зная, что его знакомая не достигла совершеннолетнего возраста, по обоюдному согласию с потерпевшей, регулярно вступал с ней в половые отношения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе следствия было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.