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Происшествия24 января 2022 15:32

23-летний житель Пермского края получил срок за секс с несовершеннолетней

Девушке не исполнилось и 16 лет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Фото: архив "КП"

В Добрянке вынесли приговор 23-летнему местному жителю, которого суд признал виновным в «Половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- Осужденный, достоверно зная, что его знакомая не достигла совершеннолетнего возраста, по обоюдному согласию с потерпевшей, регулярно вступал с ней в половые отношения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе следствия было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.