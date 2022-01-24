Получено положительное заключение экспертизы на проект возведения инфекционной больницы в Перми

Фото: администрация губернатора Пермского края.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным рассказал об итогах отрасли.

- Одним из ключевых проектов для региона является строительство краевой инфекционной больницы, - обозначил приоритетные направления деятельности на 2022 год Дмитрий Махонин. - Ранее на реализацию этого проекта Правительство РФ одобрило региону федеральную поддержку в размере 1 млрд рублей.

Сейчас уже получено положительное заключение экспертизы на проект первого этапа возведения инфекционной больницы.

- Отправили заявку на получение разрешения на строительство, - пояснил Андрей Колмогоров. - Подрядчик на площадке уже ведет подготовительные работы. Кроме того, сразу поданы документы на госэкспертизу по проекту второго этапа.

После получения разрешения на строительство, подрядчик приступит к выполнению основных строительных работ на объекте.