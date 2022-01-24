В Перми мужчина пошел заводить машину и выпал с пятого этажа

Фото: скриншот видео паблика @chp_59

В социальной сети появилось видеозапись с уличной камеры наблюдения у подъезда. В ее обзор попал момент падения мужчины с высоты. После удара о землю он получил серьезные травмы, подняться самостоятельно пострадавший уже не мог.

В комментариях к посту пользователи соцсети сообщили, что мужчина упал с балкона, когда вышел туда, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки автозапуска. «Скорая» госпитализировала 35-летнего мужчину в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

В Управлении МВД по городу Перми сообщили, что 15 января в утреннее время в полицию поступило сообщение о том, что с балкона 5 этажа многоквартирного дома по улице Крупской выпал мужчина.

- По данному факту зарегистрирован материл проверки, уточняются все обстоятельства, - уточнили в пресс-службе ведомства.