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Происшествия24 января 2022 8:49

В Пермском крае 26-летний мужчина и подросток забили прохожего до потери созания

Они забрали его телефон и карту
Анна Маркова
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Полицейским удалось задержать нападавших за несколько часов.

Полицейским удалось задержать нападавших за несколько часов.

Фото: архив "КП"

В Краснокамске полицейские задержали 26-летнего жителя Глазова и 16-летнего подростка, их подозревают в разбое.

Судимый мужчина приехал в Краснокамск к знакомой. Он прогуливался с женщиной и ее 16-летним сыном в лесополосе. Они заметили прохожего, злоумышленник и юноша подошли к мужчине и попросили сигарету. Затем мужчина неожиданно нанес прохожему удар кулаком по голове, от которого он упал. Они стали избивать его пока тот не потерял сознание. Добычей стал мобильный телефон и банковская карта.

Полицейским удалось задержать нападавших за несколько часов, мужчину задержали. Уголовное дело уже направлено в суд.

- В отношении 16-летнего подростка судом применены принудительные меры медицинского характера, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.