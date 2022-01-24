В Пермском крае коронавирусом заболели 1045 жителей за сутки

Общее число заболевших в Прикамье перевалило 170 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 1045 жителей, данные приводит Роспотребнадзор.

Похоже, что рекорды по числу заболевших в ближайшие дни будут обновляться ежедневно. Днем ранее за сутки было 916 случаев заболевания. За все время пандемии в Перми обнаружили 86 740 заболевших коронавирусом (50,7 %). Другая часть заболевших обнаружена в остальных территориях региона.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находится 161 пациент. Из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 728 человек.