В Пермском крае задержали 17-летнего подростка, который до смерти забил знакомого

В Гремячинске 17-летнего подростка задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Гремячинске 17-летнего подростка задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю.

20 января в одной из квартир компания распивала спиртное, начался конфликт. Двое молодых людей стали выяснять отношения с находившимся там же мужчиной. Причиной ссоры стал телевизор, который тот похитил и продал. Началась драка, мужчину били по телу и голове, хозяин квартиры пытался остановить своих гостей, но злоумышленники продолжали. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался до приезда скорой помощи, которую вызвал хозяин квартиры, а злоумышленники скрылись.

- В течение нескольких часов 17-летний подросток и другой соучастник преступления были разысканы и задержаны, - сообщает следственный комитет Прикамья. - Обвиняемые заключены под стражу. Расследование продолжается.