В Пермском крае 29-летнего мужчину на 11 лет лишили водительских прав

Четыре раза мужчина был остановлен за рулем автомобиля пьяным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осе молодой лихач вновь был осужден за пьяную езду, будучи лишенным водительского удостоверения. 29-летнего мужчину в октябре прошлого года остановил наряд ГИБДД.

- По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Мужчине было предложено пройти освидетельствование, результаты превышали норму в 5 раз. У водителя не было водительское удостоверение на право управления транспортным средством.

Оказалось, что он был лишен водительских прав, попадаясь пьяным за рулем трижды. В общей сложности по решению суда он был оштрафован на 150 тысяч рублей и лишен удостоверения на 9 лет. Несмотря на это, он снова пьяный сел за руль автомобиля.

К предыдущим наказаниям ему еще назначен штраф - 250 тысяч рублей. Кроме того, мужчине запрещено управлять автомобилем еще 2 года.