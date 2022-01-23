Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 30 территориях Прикамья

В Перми за сутки коронавирусом заболели 560 человек. Фото: архив "КП"

В Пермском крае за сутки коронавирус подтвердился у 916 жителей в 30 территориях, сообщает региональный Роспотребнадзор. Больше всего заболевших в Перми – 560 человек. На втором месте Березники – 121 случай, на третьем – Краснокамский округ – 55.

В Соликамском округе - 28 заболевших коронавирусом, в Лысьвенском округе – 24, в Добрянском округе – 20, в Кудымкаре – 18, в Чусовском округе – 14, в Бардымском округе – 11.

В Нытвенском округе 8 подтвержденных случаев, в Чайковском, Верещагинском - 7, в Горнозаводском, Ильинском, Октябрьском – 6.

В Кудымкарском, Красновишерском, округах и Губахе по 3 заболевших. По 2 в Чернушинском, Оханском, Очерском, Карагайском округах.

В Пермском районе, Куединском, Частинском, Осинском, Чердынском, Александровском, Гайнском и Косинском округах выявлено по 1 новому случаю COVID-19.