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Общество23 января 2022 9:05

В Минздраве рассказали, сколько человек в тяжелом состоянии с коронавирусом в Пермском крае

За сутки инфекция подтвердилась у 916 человек
Анна Маркова
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Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае резко выросла.

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае резко выросла.

Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 916 жителей. Это рекорд по числу заболевших за сутки с начала пандемии.

В Минздраве региона сообщили, что на сегодняшний день в ковидных в тяжелом состоянии находятся 151 пациент.Из них 74 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 718 человек, за сутки – 9.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 169 920.