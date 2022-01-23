В Минздраве рассказали, сколько человек в тяжелом состоянии с коронавирусом в Пермском крае

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае резко выросла. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена за сутки у 916 жителей. Это рекорд по числу заболевших за сутки с начала пандемии.

В Минздраве региона сообщили, что на сегодняшний день в ковидных в тяжелом состоянии находятся 151 пациент.Из них 74 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 718 человек, за сутки – 9.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 169 920.