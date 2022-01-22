В краевом Роспотребнадзоре проверили общественный транспорт

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роспотребнадзор возбудил административные дела в отношении 20 перевозчиков Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводились с декабря 2021 года по 21 января текущего года. 199 транспортных средств проверили у 45 предпринимателей. На автовокзалах и в аэропорту прошла 21 проверка.

Выяснилось, что в 34-х транспортных средствах не проводилась обработка салона дезинфицирующими средствами на конечных остановках. Выявлены и другие нарушения – не только на маршрутах, но и на двух автостанциях.

Теперь в отношении 20 перевозчиков и компании, эксплуатирующей автовокзалы (ООО «АВ-Запад») возбуждены дела об административном правонарушении.