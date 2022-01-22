«Молот» потерпел разгром от лидера ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

ХК «Молот» потерпел второе выездное поражение подряд. В Ханты-Мансийске наша команда встречалась с местной ХК «Югрой» и разгромно проиграла – 2:7.

В первом периоде на шайбу Дмитрия Воробьева хозяева ответили сразу четырьмя шайбами. Вторая треть матча прошла без голов. А в третьей «Молот» снова уступил – 1:3 и 2:7 по общей сумме всех периодов. Дубль на счету молотобойца Дмитрия Воробьева.

Напомним, позавчера «Молот» потерпел поражение от еще одного лидера ВХЛ – тюменского «Рубина» (2:6). Следующий матч наша команда проведет через неделю. 29 января молотобойцы примут дома красноярский «Сокол» (0+).

После поражения «Молот» продолжает занимать пятое место «регулярки» ВХЛ. «Югра» благодаря победе осталась на первом.