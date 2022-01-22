В Перми остались зимовать более тысячи крякв и уток

Фото: Нэлля Бормотова

В Перми по итогам «птичьей переписи» насчитали более тысячи крякв и уток, которые остались зимовать в нашем городе. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии. Перепись состоялась в прошлые выходные.

Участники пермского орнитологического общества провели наблюдения на нескольких маршрутах – КамГЭС и ручей Гремячий на Гайве, на речках Ива, Большая Мотовилиха, Егошиха, Данилиха, а также на набережной Камы.

На Камской набережной заметили 189 крякв. В микрорайоне Владимирский, у моста через речку Гусьяну, насчитали 115 крякв. На реке Егошиха зарегистрировали 147 уток.

На ручье Гремячий обнаружено 130 крякв. На реке Мотовилиха в Райском саду было зарегистрировано 347 особей. На реке Данилиха исследователи встретили 228 крякв.

Помимо крякв, пермякам повстречались и другие виды птиц: вороны, большие синицы, снегири, воробьи и большой пестрый дятел и оляпка. Кстати, ежегодный учет птиц прошел в восьмой раз.