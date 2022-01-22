В Прикамье установлен антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом

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В Пермском крае установлен новый антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионе инфекцию выявили у 748 человек, сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.

Общее число подтвержденных заражений с начала пандемии превысило 169 тыс. Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 162 пациента. 80 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 7 709 человек.