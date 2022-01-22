В Прикамье продолжают искать 39-летнего мужчину в куртке «Лукойла»

Фото: "Регион-59"

В Пермском крае продолжаются поиски 39-летнего Евгения Шипалова. Об этом сообщили поисковики отряда «Регион-59».

Мужчина ушел с работы в городе Очер по улице Коммунистическая 26 октября прошлого года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Особые приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и светлые глаза. Сутулость.

Был одет: черные штаны, кирзовые сапоги, темно-серая куртка с красной вставкой «Лукойл».

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщать по телефонам:

- 02, 102;

- 112;

- 7 (342) 241-36-40;

- 7 (958) 244-12-84.