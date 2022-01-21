В Перми музыкальную школу на Энгельса построит компания из Татарстана

Фото: permkrai.ru

Краевую музыкальную школу, что разместится в Дзержинском районе по улице Энгельса, 6 построит подрядчик из Татарстана. ООО «Фортэкс» выполнит работы за 1,84 млрд руб. Протокол размещен на сайте госзакупок.

Новая музыкальная школа будет рассчитана на 350 учеников. Здание школы будет четырехэтажным круглой формы, совмещенной с прямоугольной. В нем разместят не только концертно-репетиционный комплекс, но и интернат на 100 мест для временного проживания иногородних учеников 12-17 лет.

Согласно техническому заданию, строительство школы необходимо начать 18 февраля 2022 года. А сдать готовый объект - 2 июня 2023 года.