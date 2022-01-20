На крупнейшем пермском предприятии произошел несчастный случай с рабочим

Мужчина сломал позвоночник при падении с лестницы. Фото: архив "КП"

В Перми при выполнении работ стропальщик АО «ОДК-Пермские моторы» получил тяжелую травму. Мужчина чистил снег, при подготовке контейнеров для погрузки выставочных изделий. Он стоял на лестнице, во время работы она не устояла на скользкой поверхности и упала. Не удержавшись за крышу контейнера, стропальщик упал с высоты, получив травму позвоночника.

Государственная инспекция труда в Пермском крае завершила расследование тяжелого несчастного случая. Причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности и охраны труда

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