Кунгур в 2023 году отмечает 360-летие

Фото: краевое правительство. Максим Кимерлинг.
В следующем году старейший город нашего края отмечает 360-летний юбилей. Системный час, посвященный развитию Кунгурского муниципального округа в ближайшие три года провел губернатор Дмитрий Махонин.
Глава региона определил направления особого внимания.
- Это решение инфраструктурных проблем, развитие социальной сферы, туризма, строительство нового жилья, привлечение инвесторов, работа с действующими предприятиями, - отметил Дмитрий Махонин.
Соцсфера
Осенью прошлого года во время поездки в Кунгурский муниципальный округ Дмитрий Махонин поручил взять на особый контроль строительство школ в селе Филипповка и в Кунгуре.
Глава округа Вадим Лысанов проинформировал, что возведение школьного корпуса на 825 мест в Кунгуре идет по графику, его должны сдать уже в этом году.
На строительстве школы в селе Филипповка сменили подрядчика – новый уже приступил к работе. Сдать объект должны в следующем году.
Дмитрий Махонин поручил главе округа лично контролировать строительство школы в Филипповке.
НАША СПРАВКА
За 5 лет в Кунгурском округе построили 4 детских сада, 12 спортивных площадок, 1 сельскую врачебную амбулаторию, 3 фельдшерско-акушерских пункта.
В селе Кыласово открылся дом культуры, в Кунгуре – культурно-развлекательный комплекс «Премьер зал», в селе Неволино – учительский дом.
Новые межшкольные стадионы открыты в поселке Первомайский и в Кунгуре.
Жилье
Кунгурский муниципальный округ является одним из лидеров в регионе по строительству индивидуальных жилых домов. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию более 25 тысяч квадратных метров частного жилья.
В ближайшее время будут сформированы еще около 4 тысяч земельных участков для ИЖС.
Экология
В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» запланирована реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки города Кунгура. Также реконструируют очистные сооружения в селах Плеханово и Шадейка, отремонтируют котельную в селе Филипповка.
Туризм
Дмитрий Махонин поручил Владимиру Лысанову добиваться присвоения части Кунгура статуса достопримечательного места.
- Это позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому зданию в отдельности статус объекта культурного наследия, - отметил глава региона. – Также нужно позаботиться о том, чтобы современными несуразными строениями не разрушить очарование этого места.
Владимир Лысанов представил шесть основных направлений развития туристической привлекательности округа:
- развитие турмаршрута «НеобыЧАЙные истории земли Пермской»;
- создание геопарка «Кунгурский»;
- модернизация туристического парка «Ильинка»;
- развитие агротуризма;
- разработка инвестпроекта в деревне Мыльники, который станет постоянной площадкой для проведения фестиваля «Небесная ярмарка» и фестиваля сверхлегкой авиации;
- участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году.
Привлечение инвесторов
Заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов отметил, что в округе не используется около 100 тысяч гектаров земли.
Министр предложил активизировать вовлечение в оборот этих земли сельхозпроизводителями и потенциальными инвесторами.
Миллиард на развитие
По итогам системного часа губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам уделить Кунгурскому округу особое внимание.
- В свою очередь, от руководства округа жду повышения результативности работы, - отметил Дмитрий Махонин. - На развитие территории край готов направить в ближайшие три года 1 миллиард рублей - средства регионального дорожного фонда, субсидии преобразованным территориям и деньги из других целевые источники.