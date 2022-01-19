Кунгур в 2023 году отмечает 360-летие

Фото: краевое правительство. Максим Кимерлинг.

В следующем году старейший город нашего края отмечает 360-летний юбилей. Системный час, посвященный развитию Кунгурского муниципального округа в ближайшие три года провел губернатор Дмитрий Махонин.

Глава региона определил направления особого внимания.

- Это решение инфраструктурных проблем, развитие социальной сферы, туризма, строительство нового жилья, привлечение инвесторов, работа с действующими предприятиями, - отметил Дмитрий Махонин.

Соцсфера

Осенью прошлого года во время поездки в Кунгурский муниципальный округ Дмитрий Махонин поручил взять на особый контроль строительство школ в селе Филипповка и в Кунгуре.

Глава округа Вадим Лысанов проинформировал, что возведение школьного корпуса на 825 мест в Кунгуре идет по графику, его должны сдать уже в этом году.

На строительстве школы в селе Филипповка сменили подрядчика – новый уже приступил к работе. Сдать объект должны в следующем году.

Дмитрий Махонин поручил главе округа лично контролировать строительство школы в Филипповке.

НАША СПРАВКА

За 5 лет в Кунгурском округе построили 4 детских сада, 12 спортивных площадок, 1 сельскую врачебную амбулаторию, 3 фельдшерско-акушерских пункта.

В селе Кыласово открылся дом культуры, в Кунгуре – культурно-развлекательный комплекс «Премьер зал», в селе Неволино – учительский дом.

Новые межшкольные стадионы открыты в поселке Первомайский и в Кунгуре.

Жилье

Кунгурский муниципальный округ является одним из лидеров в регионе по строительству индивидуальных жилых домов. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию более 25 тысяч квадратных метров частного жилья.

В ближайшее время будут сформированы еще около 4 тысяч земельных участков для ИЖС.

Экология

В рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» запланирована реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки города Кунгура. Также реконструируют очистные сооружения в селах Плеханово и Шадейка, отремонтируют котельную в селе Филипповка.

Туризм

Дмитрий Махонин поручил Владимиру Лысанову добиваться присвоения части Кунгура статуса достопримечательного места.

- Это позволит сохранять исторический облик города комплексно, не придавая каждому зданию в отдельности статус объекта культурного наследия, - отметил глава региона. – Также нужно позаботиться о том, чтобы современными несуразными строениями не разрушить очарование этого места.

Владимир Лысанов представил шесть основных направлений развития туристической привлекательности округа:

- развитие турмаршрута «НеобыЧАЙные истории земли Пермской»;

- создание геопарка «Кунгурский»;

- модернизация туристического парка «Ильинка»;

- развитие агротуризма;

- разработка инвестпроекта в деревне Мыльники, который станет постоянной площадкой для проведения фестиваля «Небесная ярмарка» и фестиваля сверхлегкой авиации;

- участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2023 году.

Привлечение инвесторов

Заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Алексей Чибисов отметил, что в округе не используется около 100 тысяч гектаров земли.

Министр предложил активизировать вовлечение в оборот этих земли сельхозпроизводителями и потенциальными инвесторами.

Миллиард на развитие

По итогам системного часа губернатор Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам уделить Кунгурскому округу особое внимание.

- В свою очередь, от руководства округа жду повышения результативности работы, - отметил Дмитрий Махонин. - На развитие территории край готов направить в ближайшие три года 1 миллиард рублей - средства регионального дорожного фонда, субсидии преобразованным территориям и деньги из других целевые источники.