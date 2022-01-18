В Прикамье прохожий спас пенсионерку от грабежа

. Фото: архив "КП"

Благородный житель Березников спас пенсионерку от грабежа средь бела дня. Подробности истории нам рассказали в полиции.

Инцидент произошел в Березниках, во дворе жилого дома на улице Мира. 70-летняя местная жительница шла по улице. Но вдруг к ней подбежала незнакомая женщина и потребовала денег. Естественно, та получила отказ.

После этого подозреваемая ударила бабушку и повалила ее на землю А после забрала у нее кошелек с деньгами, демонстративно достала все деньги (1 200 руб.) и попыталась скрыться, выбросив попутно кошелек в сугроб.

Однако на крики потерпевшей откликнулся случайный прохожий. Он догнал воровку и удерживал ее до приезда полиции. А после своего поступка благородно скрылся в толпе.

Теперь полицейские разыскивают мужчину, чтобы отблагодарить его и допросить в качестве главного свидетеля. А вот нападавшей на бабушку женщине не позавидуешь – в отношении нее возбуждено уголовное дело и теперь она под стражей. К тому же, она ранее уже была судима. Поэтому наказание может быть суровым.

Похищенное имущество полиция изъяла и передала потерпевшей.