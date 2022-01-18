В Перми на три месяца закроют движение по улице Пермской

Фото: администрация Перми

На улице Пермской идет строительство здания для ТЮЗа. Там разместится малая сцена театра. В связи с этим на три месяца - с 22 января до 20 апреля - закроют движение на участке улицы Пермская, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

- Объезд закрытого участка возможен по улице Ленина, - отметили в ведомстве. - Работы будет выполнять ООО «Северстрой». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Напомним, малая сцена ТЮЗа будет построена на месте Дома уездного земства на улице Пермской, 66. Ожидается, что ее откроют в 2023 году. Связать большую и малую сцены планируется с помощью закрытого перехода. На малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год.