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Общество17 января 2022 11:16

В Прикамье изменились ежемесячные выплаты на детей

Это связано с увеличением прожиточного минимума
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Прикамье с начала 2022 года увеличился размер ежемесячных пособий для детей. Индексация произошла в связи с ростом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе краевого Минсоца.

Так, новый размер выплаты составил 11 569 руб. 75% от ВПМ – 8676,75 рублей и 50% от ВПМ – 5784,50 рублей.

Индексация будет произведена автоматически. Деньги на счета получателей поступят в феврале, с учетом увеличения с января.

Как отметили в ведомстве, размеры ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей будут проиндексированы с июля 2022 года.