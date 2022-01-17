Синоптики рассказали о причудах погоды на этой неделе в Пермском крае

В Прикамье на неделе потеплеет, а потом снова похолодает. Фото: Анна Маркова

- Устали снег чистить, каждый день дорожки к дому засыпает добрым слоем, - говорит Сергей Мальцев. – Мы живем в частном доме и снега в этом году заметно больше, чем в предыдущие.

Синоптики говорят, что передышек от снегопадов у нас не ожидается. Специалисты научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» составили прогноз на неделю с 17 по 21 января. По их данным Прикамье на этой неделе ждут аномалии и регион продолжит засыпать снегом.

Понедельник еще будет достаточно морозным, а вот со вторника к нам придет потепление. Температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5-6°C. Во вторник днем ожидается до – 5…-10°.

Среда станет самым теплым днем на неделе, термометр покажет всего −2…−7°. Снегопады в эти дни будут присутствовать.

К концу недели погода изменится, к утру пятницы похолодает до −16…−21°. Днем воздух прогреется до −10…−15°. При облачной с прояснениями погоде местами не исключен слабый снег.