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Происшествия16 января 2022 9:04

В Перми бабушка с внучкой пошли в лес и заблудились

Они отправились кататься на лыжах
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пермячки пошли кататься на лыжах и заблудились

Пермячки пошли кататься на лыжах и заблудились

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В выходной день жительница Мотовилихи пошла в лес со своей 10-летней внучкой, чтобы покататься на лыжах. Катались они в лесу в микрорайоне Висим. И, очевидно, в какой-то момент свернули на незнакомую лыжню и заблудились. На их поиски отправились спасатели.

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах, лыжная прогулка завершилась благополучно. Бабушка с внучкой самостоятельно выбрались на дорогу в районе Восточного обхода, где их и обнаружили спасатели. Медицинская помощь пермячкам не понадобилась. Спасатели отвезли девочку с бабушкой домой.