В Пермском крае задержали закладчика наркотиков

Полицейские получили оперативную информацию о закладчике наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

У заправки при въезде в Краснокамск сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков остановили для проверки автомобиль такси. Пассажиром «Рено Логан» оказался молодой пермяк, имевший при себе шесть свертков с наркотиками. Впоследствии экспертиза установила, что в свертках находился N-метилэфедрон.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили еще несколько свертков с наркотиками.

- По словам задержанного, наркотик он планировал распространить на территории Краснокамска посредством тайников - «закладок», - рассказали в пресс-службе краевой полиции.- Кроме того, накануне он разложил 19 закладок на территории Кировского района Перми.

На пермяка было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.