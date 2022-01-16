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Происшествия16 января 2022 5:48

В Пермском крае задержали закладчика наркотиков

Он заключен под стражу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Полицейские получили оперативную информацию о закладчике наркотиков

Полицейские получили оперативную информацию о закладчике наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У заправки при въезде в Краснокамск сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков остановили для проверки автомобиль такси. Пассажиром «Рено Логан» оказался молодой пермяк, имевший при себе шесть свертков с наркотиками. Впоследствии экспертиза установила, что в свертках находился N-метилэфедрон.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть полиции. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили еще несколько свертков с наркотиками.

- По словам задержанного, наркотик он планировал распространить на территории Краснокамска посредством тайников - «закладок», - рассказали в пресс-службе краевой полиции.- Кроме того, накануне он разложил 19 закладок на территории Кировского района Перми.

На пермяка было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.