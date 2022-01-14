В Перми в магазине распылили из баллончика газ в лицо 7-летнему мальчику

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В пермскую городскую больницу имени Гринберга привезли 7-летнего мальчика с химическими ожогами. Врачи установили, что у него обожжено два процента кожи лица.

Как выяснилось, ожоги ребенок получил в супермаркете.

- В магазине «Магнит» на улице Светлогорской, 15а произошла ссора между сотрудниками охраны и покупателем, - рассказали спасатели. – В ходе конфликта один из охранников решил применить газовый баллончик. Но газ случайно попал на лицо мальчика. Ребенка увезли в больницу с химическими ожогами второй степени.

В пресс-службе компании «Магнит» в свою очередь утверждают, что ребенок не пострадал, а в произошедшем винят отца мальчика, который вел себя вызывающе.

- Сотрудниками частной охранной организации была вызвана полиция из-за подозрения женщины в краже товаров из магазина. До приезда правоохранительных органов в торговую точку пришел ее супруг вместе с ребенком. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к персоналу, угрожал здоровью сотрудника охранной организации, пытался применить по отношению к нему физическую силу. Сотрудник группы быстрого реагирования был вынужден применить газовый баллончик, при этом ребенок находился за спиной работника ЧОП на расстоянии более 2 метров и не пострадал. Мужчина и мальчик покинули магазин в автомобиле полиции. По факту хищения товаров написано заявление в правоохранительные органы, - сообщили представители «Магнита».