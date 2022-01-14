В Перми умалишенный открыл пальбу из ружья по соседям, детскому саду и полиции

Этот обрез удалось отобрать у воинственного дедушки. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В сентябре прошлого года 81-летний пермяк вооружился обрезом, изготовленным из охотничьего ружья, и окрестности многоэтажки огласились звуками несмолкаемой пальбы.

- Он сначала палил во входную дверь своих соседей, затем подошел к окну в квартире и стал стрелять из окна квартиры по зданию расположенного напротив детского садика, затем открыл пальбу в сотрудников полиции, которые подоспели по вызову жильцов дома, - рассказали следователи СУ СКР по Пермскому краю.

В конце концов, дедушку удалось скрутить и отобрать у него обрез. В ходе следствия выяснилось, что хранил он ружье незаконно. Тем не менее, в тюрьму пожилой стрелок, скорее всего, не попадет.

- Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у него психическое заболевание, - объяснили в следственном управлении, - Суд рассмотрит вопрос о его принудительном лечении.