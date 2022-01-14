В Прикамье экс-супруги не могут поделить оружие Третьего рейха и статуэтки из Российской империи

Фото: gunsfriend.ru

Необычным предметом спора уже бывших супругов из Губахи стала обильная коллекция антиквариата. Подробностями поделились в пресс-службе краевого УФССП России.

Так, уже бывшие муж и жена не могут поделить имущество общей стоимостью более 10 млн руб. Чего там только нет: иконы с отделкой из драгоценных металлов и камней, фарфоровые статуэтки времен Российской Империи и советского периода. Каслинское литье, старинные монеты, 10 предметов оружия Третьего рейха, несколько единиц огнестрельного оружия. А также целых три килограмма ювелирных изделий.

Пока что спорное имущество оставили на хранении у одного из супругов. И продать эти предметы он не имеет права – в противном случае его ждет уголовное наказание.