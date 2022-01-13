В Прикамье за сутки выявили 26 зараженных коронавирусом территорий

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за прошедшие сутки коронавирус выявили в 26 муниципалитетах региона. Напомним, на 13 января в Прикамье выявили еще 309 случаев ковида.

200 зараженных выявлено в краевой столице. 15 зараженных обнаружено в Губахе. Чернушинский городской округ с 10 заражениями – на третьем месте.

В Октябрьском городском округе заболели 9 жителей. По 8 прикамцев заразились в Очерском городском округе и Пермском муниципальном районе.

В Соликамском городском округе инфекцию выявили у 7 человек. По 6 заболевших в Верещагинском городском округе и Кунгурском районе.