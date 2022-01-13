Ученые ПНИПУ выяснили, как лучше очищать сточные воды от токсинов

Фото: pstu.ru

Ученые пермского Политеха придумали, как лучше очищать сточные воды промышленных предприятий. Подробностями с нами поделились в пресс-службе университета.

Так, ученые выделили микроорганизмы, которые могут поглощать из стоков формальдегид. А превышение его допустимых концентраций в воде опасно для окружающей среды и здоровья человека.

«Перед повторным использованием или сбросом в общую систему водообеспечения стоки очищают и проверяют на токсичные вещества. Но возможности существующих технологий пока ограничены. И действуют они недостаточно быстро и не всегда справляются с высокими концентрациями вредных соединений», - говорит Анастасия Лобанова, магистрант кафедры «Химия и биотехнология».

В процессе изучения темы ученые выяснили, что бактерии используют формальдегид в качестве источника питания. И исследовали микроорганизмы в чистом виде и закрепленными на носителе. После сравнения результатов они узнали, что носитель увеличивает качество очистки воды и ускоряет процесс.

«Наша технология позволит увеличить эффективность очистки воды практически на 50%. Результаты наших экспериментов позволяют расширить круг исследований, а также применить разработанные методики по отношению к более широкому спектру загрязнителей, которые также могут стать источником питания для микроорганизмов. Комплексная технология будет представлять собой замкнутый цикл – от культивирования микроорганизмов до их утилизации», - пояснила кандидат химических наук Пермского Политеха Ольга Бахирева.

Где может пригодиться разработка биотехнологов Политеха? На предприятиях, которые производят клеи, смолы и пластмассы. Технология уместна и для применения на деревообрабатывающих и лакокрасочных производствах.