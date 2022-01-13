В Соликамске жители пожаловались на сильный запах хлора и смог

В Соликамске вот такой туман. Фото: Елена Ким.

Жители Соликамска пожаловались на резкий запах хлора и смог, которым заволокло город вечером 12 января. Плохая видимость и неприятный запах сохранились до утра. Соликамцы обеспокоены и предполагают, что на одном из предприятий могла произойти нештатная ситуация.

"Действительно, проблема. В Боровске ночью сегодня так было. Запах ужасный. Страшно", "У нас весь вечер и ночь какой-то гарью пахло, окна невозможно открыть, район за ДК Прикамье".- пишут жители в социальных сетях.

Однако утром 13 января жителям пришло сообщение от ЕДДС Соликамска.

«В северной части Соликамска наблюдаются густой туман и запах хлора. Просим жителей не переживать: по информации диспетчеров предприятий, никаких аварий на производстве не происходило, все работают в стандартном режиме. Возможно, такое явление спровоцировано погодными условиями. Экологи уже взяли пробы. Причина смога выясняется», - сообщили оперативные службы.

В то же время оперслужбы советуют жителям закрыть окна, завесить вентиляцию влажной тканью и не выходить из дома.