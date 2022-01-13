В Пермь не может вылететь самолет из Краснодара

Пассажирам рейсов из Краснодара в Перми и обратно придется провести в аэропорту неопределенное время. Фото: Анна Маркова

Из Краснодара в Пермь не может вылететь самолет. Информация о задержки рейса указана на онлайн-табло Большого Савино. Накануне в столице Кубани прошел сильный снегопад и ударили морозы, которые редко случаются в таком объеме.

По расписанию в Пермь рейс должен был прибыть в 4.10 утра, однако из-за закрытия аэропорта Краснодара, вовремя он вылететь не смог. Не полетит он по расписанию и обратно из Перми, рейс в 10.40 тоже задерживается.

Когда воздушная гавань Краснодара заработает, пока неизвестно. Службы занимаются расчисткой взлетно-посадочной полосы.