В школах Пермского края появятся оборудованные кабинеты по предмету «Технология»

Современные кабинеты труда будут оснащены по последнему слову техники.

В школах Пермского края будут созданы классы по предмету «Технология» для мальчиков. На участие в конкурсе были заявлены 63 школы, уже определены победители конкурсного отбора.

В новом учебном году слесарному и столярному делу на современном оборудовании начнут обучаться ребята в 10 школах региона. Как в добрые советские времена в пермских школах будут созданы кабинеты труда, со специальным оборудованием.

Такие классы появятся в Перми, Пермском районе, Березниках, Чайковском, Ильинском, Соликамском, Нытвенском, Еловском, Куединском и Кочевском округах. Проект «Мастерские – в школы» был запущен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.

- В образовательной отрасли ключевым направлением должно стать создание благоприятной среды для специализации детей, - сказал Дмитрий Махонин на заседании Правительства Пермского края. - То есть уже со школьной и даже дошкольной скамьи с ребятами нужно работать по вопросу их профессионального самоопределения.

Современные кабинеты труда будут оснащены по последнему слову техники. В них будет специальная мебель, технический инвентарь, электронные учебные устройства, лабораторно-технологическое оборудование, инструменты и средствами безопасности.

Будут закуплены фрезерные и токарные станки, ученический верстак, многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования, 3D-принтер. В этом году на организацию кабинетов будет выделено из краевого бюджета 35 млн рублей.

В Минобре отметили, что в ближайшие два года в Пермском крае будет открыто еще 30 школьных мастерских.