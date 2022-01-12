Пермская станция скорой помощи прощается с коллегой

Фото: Пермская станция скорой медицинской помощи

11 января на 46-м году жизни скончался Михаил Владимирович Казаев. Печальную весть сообщили в Пермской станции скорой помощи.

В 2001 году Михаил окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело». И станция скорой помощи стала его первым местом работы. С 2005 по 2014 годы он трудился в скорой помощи и практически всегда — на Индустриальной подстанции.

Сначала он работал фельдшером выездной бригады. Позже — врачом скорой медицинской помощи, а затем — анестезиологом-реаниматологом выездной бригады.

В 2012 году Михаила назначили на должность заведующего оперативным отделом станции. Однако через год он вернулся в родной коллектив Индустриальной подстанции.

После ухода со станции в 2014 году Михаил недолго работал врачом анестезиологом-реаниматологом в ГКБ им. М. А. Тверье. Затем работал в Березниках в КБ им. Е. А. Вагнера.

«Михаил Владимирович был очень жизнерадостным человеком. Любые трудности встречал с улыбкой. Для многих в памяти он останется именно таким — неунывающим и любящим жизнь», - делятся в коллективе Пермской станции скорой медицинской помощи.

Прощание с Михаилом состоится 13 января 2022 года в 13:30 в Большом прощальном зале на улице Старцева, 61.